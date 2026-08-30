El diputado de Renovación Popular José Baella Malca consideró positivo el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, modernizar a la Policía Nacional y dotar a las fuerzas del orden de mayores herramientas legales y tecnológicas.
En declaraciones a Radio Nacional, Baella sostuvo que el país enfrenta una “pandemia criminal” debido al avance de la extorsión, el sicariato y otras modalidades delictivas. Señaló que cualquier estrategia contra la inseguridad debe contar con recursos económicos suficientes, pues las leyes y planes no serán efectivos sin presupuesto.
El parlamentario también planteó fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mediante tecnología que permita identificar y geolocalizar equipos de comunicación vinculados a actividades delictivas. Asimismo, propuso mejorar la coordinación con las empresas de telefonía y controlar el uso irregular de líneas y chips.
Sobre la legítima defensa y la posibilidad de considerar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles o terroristas, Baella consideró necesario evaluar cuidadosamente las propuestas y establecer un marco legal que permita actuar a las Fuerzas Armadas y proteger a quienes defiendan su vida o la de sus familiares.
Finalmente, aclaró que su respaldo al pedido de facultades es una posición personal que llevará a su bancada para su evaluación.
Agregó que la seguridad ciudadana, la prevención ante el fenómeno El Niño y el crecimiento económico deben ser prioridades para el país.
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