Universitario de Deportes protagonizó una gran remontada y derrotó 4-2 a UTC en el estadio Héroes de San Ramón, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El cuadro crema reaccionó después de estar dos goles abajo y consiguió una victoria que le permite asumir, momentáneamente, el liderato del campeonato.

UTC sorprendió al conjunto dirigido por Héctor Cúper y se puso 2-0 arriba en apenas cuatro minutos . Luis Arce abrió el marcador a los 16’ con un potente remate desde fuera del área, mientras que Abdiel Arroyo amplió la ventaja a los 20’ tras quedar mano a mano con Diego Romero.

Universitario reaccionó antes del descanso y Jairo Concha descontó a los 45+1’ mediante un tiro libre. En el segundo tiempo, la ‘U’ tomó el control del partido y encontró el empate a los 73’ con Williams Riveros . Cuatro minutos después, Alex Valera puso el 3-2 y, a los 80’, Andy Polo sentenció la remontada con el cuarto tanto crema.

Con este triunfo, Universitario sumó 16 puntos en el Torneo Clausura 2026.

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