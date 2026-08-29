Una niña de seis años fue encontrada con vida este sábado en Timure, al norte de Nepal, casi 60 horas después de quedar atrapada bajo los restos arrastrados por una riada. El rescate se produjo mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas afectadas por las inundaciones, que han dejado cientos de muertos y numerosas personas desaparecidas.

Los equipos de emergencia tuvieron que retirar piedras, madera, planchas metálicas y fragmentos de estructuras acumulados por la corriente para llegar hasta el lugar donde permanecía la menor. Los rescatistas trabajaron de forma manual hasta abrir un espacio que permitió extraerla de entre los restos.

Las imágenes del operativo muestran a la niña siendo sacada en brazos y con el cuerpo aparentemente inmóvil de una zona cubierta por barro y materiales de construcción. Después de ser atendida por los equipos de emergencia, apareció consciente, abrigada y recibiendo alimentos en un puesto de seguridad cercano a Timure.

El rescate fue registrado en un video difundido este sábado por la Policía Armada de Nepal. La institución informó que habían transcurrido casi 60 horas desde que la riada dejó a la menor atrapada.

VIDEO | Una niña de seis años fue rescatada con vida en Timure, en el norte de Nepal, casi 60 horas después de quedar atrapada bajo los restos arrastrados por la riada del pasado 26 de agosto.



📹 Policía de Nepal. pic.twitter.com/5hMUnrcxLz — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 29, 2026





Timure entre las zonas más afectadas

Timure se encuentra cerca de la frontera con China y fue una de las localidades afectadas por la crecida de los ríos en el corredor del Bhotekoshi y el Trishuli. La fuerza del agua arrasó viviendas, comercios e infraestructura, además de interrumpir varios accesos terrestres.

Miles de militares, policías y miembros de la Policía Armada participan en las operaciones de búsqueda y rescate desplegadas en las áreas afectadas. Los helicópteros también son utilizados para llegar a sectores donde las vías de acceso permanecen bloqueadas.

Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre acumulaciones de barro, rocas y restos de construcciones que en algunos sectores comenzaron a secarse y compactarse. Con el pasar de los días, las operaciones se concentran cada vez más en ubicar a quienes continúan sin ser localizados.

El hallazgo de la menor representa uno de los rescates con vida registrados durante las labores desplegadas tras la riada. Mientras tanto, los equipos permanecen movilizados en Timure y otras zonas afectadas para continuar con la búsqueda y atención de las comunidades damnificadas.