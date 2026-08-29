La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el distrito limeño de San Martín de Porres a Ibelmery Adon Colina Maldonado (48), alias ‘R15’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en Chile.

Alias ‘R15’ fue intervenido este sábado en el cruce de las calles Urubamba y Sullana.

Según informó el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, teniente general Manuel Lozada, Colina Maldonado es requerido por la justicia chilena por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y receptación.

El Ministerio del Interior indicó que estaría vinculado al secuestro de un ciudadano venezolano ocurrido el 14 de mayo de 2026 en la comuna de Estación Central, quien fue liberado al día siguiente.

Las autoridades señalaron que ‘R15’ habría ingresado irregularmente al Perú en 2018 y permanecido aproximadamente dos años antes de trasladarse a Chile, donde habría estado entre cinco y seis años.

Tras su captura, la PNP coordinará con Migraciones el procedimiento para su expulsión del Perú y posterior entrega a las autoridades chilenas.

El ministro del Interior, César Astudillo , sostuvo que el desplazamiento de integrantes de organizaciones criminales transnacionales por distintos países de la región es utilizado para evadir a la justicia.

La captura de ‘R15’ se suma a la reciente detención de otro presunto cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en Colombia.

En conferencia de prensa, autoridades señalaron al ciudadano venezolano como presunto cabecilla del ‘Tren de Aragua’ y vinculado a un caso de secuestro extorsivo.

“Su ingreso ha sido irregular. Él pasa por acá el año 2018; y habría estado acá, habría permanecido cerca de dos años. Y de ahí, también de manera irregular, ha ingresado a Chile, porque no hay registro de la salida de este de este delincuente. Pero sí, en Chile ha estado cerca de cinco a seis años”, añadió.