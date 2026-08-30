Con el objetivo de promover y fortalecer el turismo gastronómico se realizó ayer el “Fest Chincha”, que reunió en las instalaciones del hotel Oliver´s Gardens a los principales exponentes del arte culinario de la provincia.

Gastronomía local

Durante el evento a cargo de la oficina zonal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo se presentaron potajes como la carapulcra, chancho a la caja china, entre otros platos criollos, además de ceviche, tortilla de choclo, así como los dulces que son característicos en Chincha.

Asimismo, los asistentes degustaron de los diferentes bebidas y cocteles elaborados con los productos vitivinícolas que son elaborados en la provincia. “Se ha reunido a diferentes emprendedores para promocionar lo que tiene Chincha en gastronomía y diferentes rubros”, precisó el jefe zona, Martín Sam.

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