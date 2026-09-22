Cuatro mujeres investigadas por intentar ingresar droga al penal de Socabaya permanecerán siete meses en prisión preventiva, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Los casos ocurrieron el pasado 5 de septiembre, cuando las mujeres llegaron al establecimiento penitenciario y fueron intervenidas durante los controles de ingreso. Según la Fiscalía, las cuatro llevaban droga oculta en sus partes íntimas.

La primera intervenida fue Maritza Carazas T., de 67 años, a quien el personal penitenciario encontró un ovoide que contenía presunta pasta básica de cocaína.

Posteriormente, Liseth Moncada T. fue sometida a una revisión luego de que los agentes del INPE advirtieran su nerviosismo durante el control. De acuerdo con la investigación fiscal, terminó reconociendo que llevaba pasta básica de cocaína oculta en sus partes íntimas.

Una situación similar ocurrió con Olinda Peralta M., quien fue intervenida con un ovoide que contenía marihuana. En tanto, Mayumi Acero C. también fue descubierta con la misma sustancia durante el registro realizado en los cubículos de ingreso al penal.

Tras las intervenciones, los cuatro casos fueron comunicados a la fiscal adjunta provincial Sally Mérida Vilcapaza, quien dispuso diligencias con el Área Antidrogas de la Policía. La mercadería ilícita fue sometida a pruebas de identificación, análisis y pesaje, cuyos resultados confirmaron que se trataba de marihuana y pasta básica de cocaína.

La Fiscalía presentó los requerimientos de prisión preventiva para las cuatro investigadas. En las audiencias, Mérida Vilcapaza sustentó dos de los pedidos, mientras que los otros dos fueron sustentados por el fiscal provincial Guillermo Vera Oviedo y el fiscal adjunto José Gutiérrez.

El juzgado de turno finalmente ordenó siete meses de prisión preventiva para cada una de las investigadas. Durante este periodo, el Ministerio Público continuará recabando elementos para determinar las responsabilidades correspondientes.

Según la Fiscalía, el delito habría quedado consumado y, de acreditarse la responsabilidad penal de las investigadas, la pena que podrían afrontar llegaría a 15 años de prisión.