Sentir falta de aire al subir escaleras, tener que caminar más despacio que antes o detenerse para recuperar el aliento no siempre debe interpretarse como una consecuencia inevitable del envejecimiento.

Cuando estos cambios aparecen de manera progresiva y se acompañan de tos seca persistente, pueden formar parte de distintas enfermedades pulmonares intersticiales, algunas de las cuales provocan fibrosis o cicatrización del tejido pulmonar.

En la fibrosis, el tejido de los pulmones se vuelve más grueso y rígido, lo que dificulta el intercambio de oxígeno y puede hacer que respirar requiera cada vez mayor esfuerzo.

Falta de aire y tos seca: dos señales frecuentes

La dificultad para respirar durante el esfuerzo suele ser uno de los primeros síntomas de la fibrosis pulmonar idiopática. Al comienzo puede aparecer solo al caminar, subir escaleras o hacer ejercicio y progresar con el tiempo.

La tos seca persistente es otra manifestación frecuente. También pueden aparecer cansancio marcado, pérdida de peso involuntaria o cambios en las puntas de los dedos conocidos como “dedos en palillo de tambor”.

“Muchas veces, el primer cambio no es que una persona diga ‘me falta el aire’, sino que comienza a adaptar su vida para evitar esa sensación. Deja de usar las escaleras, camina más despacio o reduce actividades que antes hacía con normalidad”, explica Milton Rodríguez, MSL y Medical Advisor de Boehringer Ingelheim.

El especialista señala que advertir esos cambios puede ayudar a reconocer una reducción progresiva de la capacidad respiratoria que necesita evaluación médica.

Hospital Loayza abrió consultorio especializado en fibrosis pulmonar

La atención de estas enfermedades también representa un desafío para los servicios especializados del país.

En septiembre de 2025, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza informó que las enfermedades pulmonares intersticiales representaban entre 20% y 30% de las consultas de su Servicio de Neumología.

Ese mismo año, el establecimiento puso en funcionamiento un consultorio especializado en fibrosis pulmonar, presentado como el primero de su tipo dentro del Ministerio de Salud.

El servicio atiende a pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado y cuenta con participación de neumólogos, reumatólogos y radiólogos especializados, según información del propio hospital.

Fibrosis pulmonar no es una sola enfermedad

El término fibrosis pulmonar describe la cicatrización del tejido pulmonar, pero puede aparecer como consecuencia de distintos trastornos.

El Hospital Loayza señala que existen más de 200 enfermedades pulmonares intersticiales, varias de las cuales pueden evolucionar hacia una fibrosis avanzada.

Entre las posibles causas se encuentran enfermedades autoinmunes, ciertas exposiciones ambientales y laborales, algunos medicamentos y otros trastornos pulmonares.

Cuando después de una evaluación médica no se identifica una causa, puede diagnosticarse fibrosis pulmonar idiopática (FPI).

¿Qué enfermedades pueden asociarse con fibrosis?

Algunas enfermedades autoinmunes pueden afectar el tejido pulmonar.

El Hospital Loayza menciona entre ellas la artritis reumatoide, esclerodermia, miopatías y lupus. También identifica como factores relevantes determinadas exposiciones a polvo de minas, algodón, pinturas, humos y otros agentes ambientales u ocupacionales.

El tabaquismo también se relaciona con un mayor riesgo de fibrosis pulmonar idiopática, especialmente en personas mayores.

Esto no significa que cualquier persona expuesta a alguno de esos factores desarrollará fibrosis. Los antecedentes sirven para orientar una evaluación clínica.

1. Observe si cambió su capacidad para hacer esfuerzos

Una señal que puede pasar inadvertida es comenzar a modificar las actividades para evitar la falta de aire.

Dejar de utilizar escaleras, caminar más lentamente o necesitar descansos en recorridos que anteriormente se realizaban sin dificultad puede justificar una consulta si el cambio persiste o progresa.

La dificultad respiratoria de las enfermedades pulmonares intersticiales puede desarrollarse lentamente y empeorar con el tiempo.

2. No ignore una tos seca persistente

Una tos seca que se mantiene durante semanas y no tiene una explicación clara también merece atención, especialmente si aparece junto con dificultad para respirar.

La tos seca y la disnea progresiva son dos de los síntomas más habituales descritos en la fibrosis pulmonar idiopática.

Estos síntomas, sin embargo, no son exclusivos de la fibrosis pulmonar y pueden aparecer en múltiples enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Por ello, no permiten establecer un diagnóstico sin evaluación médica.

3. Informe sobre exposiciones ambientales y laborales

Durante la consulta resulta útil contar qué actividades laborales se han realizado y si existe contacto frecuente con polvo, humos, pinturas, moho u otras sustancias.

Algunas enfermedades pulmonares intersticiales pueden relacionarse con exposiciones ambientales u ocupacionales mantenidas durante el tiempo.

También conviene informar si existe contacto frecuente con aves, determinados materiales industriales u otros agentes que puedan resultar relevantes para el especialista.

4. Comunique enfermedades previas y tabaquismo

Los antecedentes médicos pueden orientar el diagnóstico.

Enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o lupus pueden asociarse con compromiso pulmonar, mientras que el tabaquismo constituye un factor de riesgo reconocido para la fibrosis pulmonar idiopática.

También es importante informar sobre medicamentos utilizados, antecedentes familiares y enfermedades respiratorias previas.

5. Consulte si la dificultad respiratoria persiste o avanza

No es necesario esperar a que la falta de aire impida realizar actividades básicas para buscar orientación.

Cuando la dificultad respiratoria o la tos seca persisten, progresan o no tienen una explicación evidente, la evaluación puede incluir historia clínica, examen físico, pruebas de función pulmonar y estudios de imágenes.

En casos de sospecha de fibrosis pulmonar idiopática, la tomografía computarizada de tórax de alta resolución es una de las herramientas utilizadas para detectar patrones de cicatrización o inflamación.

Detectar la causa permite definir el tratamiento

El tratamiento depende del tipo de enfermedad pulmonar intersticial y de su causa.

La cicatrización ya establecida generalmente no puede revertirse, pero determinadas intervenciones pueden ayudar a retardar el daño, controlar síntomas y preservar la función pulmonar en algunos pacientes.

En la fibrosis pulmonar idiopática no existe actualmente una cura, aunque hay tratamientos que pueden ralentizar su progresión y ayudar a mantener la función pulmonar.

El manejo puede incluir medicamentos específicos, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia u otras medidas según el diagnóstico y la situación de cada paciente.