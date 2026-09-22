Una tragedia terminó con la vida de un adolescente de 16 años y un adulto mayor de 68, quienes murieron ahogados en una piscina del fundo Santa Rosa, ubicado en el sector de Carhuaz, en el distrito de Yauca del Rosario, provincia de Ica.

Tragedia en la zona

El hecho ocurrió la tarde del domingo 20 de setiembre, aproximadamente a las 4:00 p.m., cuando el menor ingresó a una piscina utilizada, según el testimonio de su padre, para el abastecimiento de agua destinado al riego de cultivos.

De acuerdo con la versión de Elvis Mussolini Castillo García, padre del adolescente, su hijo Erick Said Orihuela Acuña, habría llegado al fundo después de encontrarse con otro menor, quien lo habría invitado a ingresar al lugar para bañarse y pescar. El adolescente, según relató su padre, inicialmente se habría negado porque no conocía la zona, pero finalmente ingresó.

El padre señaló que su hijo no sabía nadar y que, una vez dentro de la piscina, comenzó a ahogarse. El menor que lo acompañaba habría salido en busca de ayuda y alertado a personas que se encontraban en el fundo.

Según el testimonio del padre, uno de los trabajadores del fundo, un hombre de 68 años, acudió para intentar rescatar al adolescente y se lanzó al agua. Sin embargo, no logró ponerlo a salvo y también terminó ahogado. Las dos víctimas fueron retiradas posteriormente de la piscina. El caso fue reportado a las autoridades y los cuerpos fueron trasladados para las diligencias correspondientes.

El adulto mayor posteriormente fue identificado como Luis Alberto Mendoza Villa, de 68 años natural de El Carmen, en la provincia de Chincha, quien sería el cuidador del predio.

El padre del adolescente cuestionó las condiciones de seguridad existentes en el lugar. Aseguró que la piscina no tendría señalización preventiva, cerco perimétrico adecuado ni personal encargado de controlar el acceso.

“No contaba con nada. Estaba libre para que cualquier persona ingrese”, manifestó al referirse a las condiciones que encontró en el lugar.

También sostuvo que el acceso a la zona habría sido relativamente sencillo y que no existirían advertencias visibles que impidieran el ingreso de personas, especialmente menores de edad.

Otro de los cuestionamientos planteados por la familia está relacionado con la falta de identificación del propietario del fundo. Castillo García afirmó que, hasta el momento de brindar su declaración, no conocía quién era el dueño del predio.

FOTO: LA VERDAD DE ICA NOTICIAS

Según relató, tras conocer la muerte de su hijo acudió al fundo en busca de explicaciones y habría encontrado únicamente a una persona que se presentó como representante, quien le habría indicado que el propietario no se encontraba en el lugar.

El padre también cuestionó que, el fundo no habría proporcionado apoyo para la evacuación de las víctimas. Señaló que fueron personal municipal y efectivos policiales quienes participaron en las acciones posteriores al accidente.

Visiblemente afectado por la muerte de su hijo, Castillo García anunció que seguirá con las acciones legales para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. “Esto no se va a quedar así. Yo pido a la justicia que me ayude por la muerte de mi hijo”, expresó.

El padre indicó que cuenta con el apoyo legal de un abogado y que su principal pedido es que las autoridades identifiquen al propietario del fundo y determinen si existieron omisiones o incumplimientos relacionados con la seguridad del lugar.

El adolescente era el mayor de los tres hijos de Elvis Castillo García y, según su padre, se encontraba estudiando y tenía previsto culminar la secundaria el próximo año.

La familia informó que el velatorio se realizaría en el colegio de Pampahuasi, donde sus compañeros y profesores habían expresado su intención de acompañarlo. Posteriormente, el adolescente sería sepultado en Quilque.

Mientras tanto, las circunstancias exactas de ambas muertes deberán ser determinadas por las autoridades competentes. La familia pide que se investigue si existieron condiciones inseguras en el fundo y que se establezca quién tiene responsabilidad sobre el predio y la piscina donde ocurrió la tragedia.

En tanto, desde la I.E. “Manuel Pablo Olaechea”, se expresaron las condolencias por la muerte del estudiante.

“Lamentamos el fallecimiento de nuestro estudiante Erick Orihuela Acuña, enluta a toda la comunidad educativa y deja un enorme vacío en el corazón de sus compañeros de estudio y maestros de la I.E. “Manuel Pablo Olaechea”. Dios los tenga en la santa gloria", indicaron.

FOTO: DIFUSIÓN

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