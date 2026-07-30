Una tarde de recreación por el feriado de Fiestas Patrias terminó en tragedia en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, luego de que un joven de 25 años perdiera la vida en la playa Acapulco.

Tragedia en el mar

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 29 de julio y movilizó a efectivos de la Policía Nacional del Perú, personal de Serenazgo y pobladores que se encontraban en la zona, quienes acudieron tras recibir el reporte de una persona desaparecida en el mar.

La víctima fue identificada preliminarmente como Junior Poma de 25 años, quien había llegado junto a su hermana menor al distrito de San Juan de Marcona para disfrutar del feriado largo en esta concurrida playa.

De acuerdo con la información preliminar, el joven ingresó al mar y, por causas que aún son materia de investigación, comenzó a tener dificultades para salir del agua, generando la alarma entre quienes se encontraban en el lugar. Al percatarse de la emergencia, un buzo conocido con el apelativo de “Muñeca” ingresó inmediatamente al mar para intentar poner a salvo al joven.

Minutos después, tres efectivos de la Policía Nacional del Perú también se lanzaron al agua para colaborar en las labores de rescate, mientras personal de Serenazgo brindaba apoyo en la playa y coordinaba la atención de la emergencia.

Rescate del cuerpo

Tras varios minutos de intenso trabajo, el cuerpo del joven fue recuperado del mar y llevado hasta la orilla, donde lamentablemente se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Las primeras versiones señalan que las condiciones del mar habrían dificultado que la víctima pudiera regresar a la orilla.

La hermana del joven, quien lo acompañaba durante la visita a la playa, sufrió una fuerte crisis nerviosa tras presenciar lo ocurrido y recibió asistencia de las personas presentes y de los equipos de emergencia.

Posteriormente, efectivos policiales acordonaron la zona para facilitar las diligencias correspondientes, mientras se esperaba la llegada de las autoridades competentes para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones.

Este lamentable hecho ha causado profunda consternación entre los asistentes a la playa y la población de San Juan de Marcona, recordando la importancia de extremar las medidas de precaución al ingresar al mar, especialmente durante periodos de fuerte oleaje y en playas donde no existe servicio permanente de salvavidas.

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