La desaparición de Álvaro Aron Tapia Palomino, de 21 años y natural de Nasca, ha generado alarma. El joven fue arrastrado por el mar el 28 de enero mientras realizaba actividades recreativas en un bote inflable en la playa, ubicada en Lomas. Desde entonces, la búsqueda no se ha detenido, aunque hasta el momento no se ha logrado localizarlo.

Piden más apoyo

Según información proporcionada por la familia, Tapia Palomino vestía short negro y polo negro de manga corta de la marca Adidas al momento del incidente y no sabía nadar, lo que incrementó el riesgo durante su caída al mar. Los familiares denuncian además que en la playa no había salvavidas ni banderas de advertencia que alertaran sobre las corrientes marinas, lo que podría haber prevenido la tragedia.

“Devuélveme a mi hijo. Pido más buzos, drones y helicópteros porque no lo encontramos. Le he dado una ofrenda al mar para que me devuelva a mi hijo”, expresó entre lágrimas su madre, Tania Palomino, en un desgarrador llamado a las autoridades locales y a la comunidad.

En respuesta, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Capitanía de Puerto de San Juan, emitió el Aviso de Capitanía N° 007–2026, dirigido a armadores, pescadores, capitanes, prácticos y empresas relacionadas con actividades acuáticas, exhortando a que colaboren en la búsqueda y reporten cualquier información sobre la ubicación del joven. La Capitanía informó que las labores de rescate se coordinan desde el Puesto de Capitanía de Lomas, con vigilancia constante y alerta a todas las embarcaciones en tránsito por la zona.

Buzos especializados, drones y embarcaciones comunitarias se encuentran peinando las zonas de peñascos y áreas de difícil acceso, mientras los familiares esperan noticias.

Además, la Capitanía de Puerto de San Juan pidió que cualquier información sobre el joven sea reportada de manera inmediata a los números 958897644 y 056-525703, o mediante comunicación radial en VHF canal 16. La distribución del aviso incluye gremios de pescadores, propietarios y procuradores de embarcaciones, agencias marítimas y el público en general, con el objetivo de ampliar la cobertura de búsqueda.

Quienes deseen brindar ayuda pueden comunicarse al 967 904 785, a nombre de Tania Palomino.

Cabe señalar que, Álvaro era un estudiante de la UTP Ica, de la carrera profesional de Negocios Internacionales.

