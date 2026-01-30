Una tragedia mantiene en alerta a la provincia de Nasca y a la comunidad del distrito de Lomas, en Arequipa. La tarde del 28 de enero, dos jóvenes de Nasca ingresaron al mar en una balsa de plástico, sin prever los riesgos que representan las fuertes corrientes de la zona. Hasta el momento, uno de ellos ha sido hallado sin vida y continúan las labores para localizar al segundo.

Desaparecido en el mar

El cuerpo de Yesid Acuña Romero, de 21 años, fue recuperado durante las primeras horas de la búsqueda, dejando consternada a su familia y amigos. La búsqueda de Álvaro Tapia Palomino, de 21 años, continúa sin descanso, con la participación de buzos especializados que peinan la zona de difícil acceso junto a drones.

La madre del joven desaparecido, Tania Palomino, expresó su desesperación y solicitó apoyo urgente. “No aparece mi hijo, pido ayuda, más buzos, drones y helicópteros porque no lo encontramos. Pido al pueblo de Lomas, Marcona y Nasca que me apoyen. Le he dado una ofrenda al mar para que me devuelva a mi hijo”, dijo.

La familia denunció además la ausencia de medidas básicas de seguridad en la playa, como salvavidas en el puesto correspondiente y banderas de advertencia en la entrada al mar.

“Los salvavidas no estaban, dijeron que se habían ido a almorzar. Tampoco había bandera roja en la zona correcta. Mi hijo solo vino a una parrillada y después desapareció. Solo han encontrado al otro joven ahogado, que ya está siendo velado en Ica”, añadió Tania Palomino.

A la angustia familiar se sumaron llamadas falsas, que generaron confusión durante la búsqueda:

“A pesar del dolor, llamaron a la familia diciendo que Álvaro estaba en la plaza de Lomas. Cuando pedimos fotos o videos, dijeron que no eran fotógrafos. La persona que llamó era extranjera y no tenía relación con la familia. Esto ha dificultado aún más la búsqueda”, denunció la familia.

Las autoridades locales y las brigadas de rescate continúan recorriendo zonas alejadas y de difícil acceso, mientras familiares, amigos y vecinos hacen un llamado a la solidaridad. Se requiere apoyo con drones, motos acuáticas, buzos y logística, para reforzar la operación de búsqueda y hallar a Álvaro.

La comunidad mantiene la esperanza, y las familias piden cadena de oración y colaboración ciudadana, esperando que el mar devuelva al joven desaparecido.

