Las labores de búsqueda de Álvaro Tapia Palomino, joven de 21 años natural de la provincia de Nasca, continúan por tercer día consecutivo en el litoral del distrito de Lomas, en la región Arequipa, luego de que desapareciera en el mar la tarde del 28 de enero.

Búsqueda en el mar

Desde el momento del accidente, las acciones de rastreo no se han detenido y vienen siendo realizadas por personal de la Capitanía del Puerto, la Policía de Salvataje, buzos especializados, pescadores artesanales y voluntarios, quienes recorren extensas zonas del litoral, muchas de ellas de difícil acceso, tanto por mar como por tierra.

El hecho ocurrió cuando Álvaro y otro joven ingresaron al mar en una balsa de plástico. Horas después, el cuerpo del segundo joven, Yesid Acuña Romero, de 21 años, fue hallado sin vida, mientras que Álvaro permanece desaparecido, lo que mantiene en vilo a sus familiares y a la comunidad nasqueña.

Durante estos tres días, la búsqueda se ha reforzado con el uso de drones y buzos, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos. Las condiciones del mar y la amplitud del área complican las labores de rastreo, por lo que la familia ha solicitado que se sumen más recursos para ampliar el radio de búsqueda.

La madre del joven, Tania Palomino, reiteró su pedido de apoyo para no detener las operaciones y mantener activa la esperanza de encontrar a su hijo.

La Municipalidad Provincial de Nasca, junto a otras instituciones, ha brindado apoyo logístico en los operativos; sin embargo, familiares y amigos insisten en la necesidad de reforzar el trabajo con más personal especializado y equipos que permitan cubrir mayores distancias en el mar.

Mientras continúan los recorridos diarios, la población de Nasca, Lomas y distritos vecinos se mantiene atenta al desarrollo de las labores y se ha sumado a las cadenas de oración y muestras de solidaridad con la familia, que no pierde la esperanza de encontrar a Álvaro.

Quienes deseen brindar ayuda pueden comunicarse al 967 904 785, a nombre de Tania Palomino.

Cabe señalar que, Álvaro era un estudiante de la UTP Ica, de la carrera profesional de Negocios Internacionales.

