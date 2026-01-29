Una tragedia se registró la tarde del 28 de enero en la playa Mansa del distrito de Lomas, en Arequipa, cuando dos jóvenes de la provincia de Nasca ingresaron al mar en una balsa de plástico, sin medir el peligro que representan las fuertes corrientes de la zona.

Tragedia en el mar

Hasta el momento, se realiza una búsqueda intensiva con la participación de la Capitanía del Puerto, la Policía de Salvataje y pescadores locales, quienes trabajan coordinadamente para localizar a los dos jóvenes desaparecidos.

Por el momento, se ha confirmado el hallazgo del cuerpo de uno de ellos: Yesid Acuña Romero, de 21 años, mientras que Álvaro Tapia Palomino de 20 años sigue desaparecido. Su familia y amigos se encuentran consternados, mientras continúan los esfuerzos por dar con el segundo joven.

Vecinos y testigos advierten sobre la peligrosidad del mar en esta zona, especialmente para quienes ingresan con embarcaciones improvisadas, y hacen un llamado a tomar precauciones extremas para evitar nuevas tragedias.

VIDEO RECOMENDADO