Una persona fue detenida en el distrito de Alto Trujillo tras ser vinculada a un tiroteo ocurrido en inmediaciones del local deportivo El Tiburón. El sospechoso cayó en posesión de un arma de fuego.

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Agentes de la comisaría de esa jurisdicción atraparon a Luis Fernando Maximiliano Ruiz (29) en el barrio 4 A, luego de que vecinos lo identificaran como una de las personas que habrían realizado disparos en la zona.

Durante el registro personal se le encontró una pistola Glock que no contaría con documentación, por lo que será investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

Maximiliano fue puesto a disposición de la comisaría Alto Trujillo. Además, se dio aviso a la Fiscalía de El Porvenir para que continúe con las diligencias de ley.