Trujillo está expuesto ante el fenómeno El Niño que se avecina. La Subgerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría advirtió que las obras de prevención en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, que protegerán a 800 mil personas de posibles inundaciones por huaicos como los ocurridos el 2017 y 2023, presentan retrasos y exponen a los liberteños a posibles afectaciones.

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Informe

Especialistas de esta dependencia revisaron, entre el 1 y 6 de julio, la “Ejecución de defensas ribereñas de la quebrada San Ildefonso”. La obra se ejecuta en el marco del contrato de Estado a Estado. Tras fiscalizar los trabajos, se concluyó, a través del Informe de Orientación de Oficio N° 10525-2026-CG/MPROY-SOO, que el avance del proyecto a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) “no cumple lo programado”.

Además, “la no implementación del plan de protección de obras ante eventos climatológicos extraordinarios como el próximo fenómeno El Niño 2026-2027 expone a la población beneficiaria y los trabajos en ejecución a posibles daños”. También se está “incumpliendo el contrato NEC3 (modelo de contrato estándar diseñado para la gestión de proyectos de construcción e ingeniería) del proyecto de inversión”.

“Cabe señalar que en el marco del contrato NEC3, opción F, se estableció la entrega de las obras el 7 de octubre de 2023; no obstante, a la fecha no se ha cumplido con la entrega, teniendo un avance real acumulado de ejecución de 67,01% versus un avance programado acumulado de 96,37%, según última narrativa aceptada correspondiente al mes de abril de 2026”, precisa el informe.

Paralizado

El Informe de Orientación de Oficio N° 10526-2026-CG/MPROY-SOO, en tanto, revela “obras sin incremento en el registro de avance físico del proyecto defensas ribereñas de la quebrada San Carlos”. Los especialistas también advirtieron que “la no implementación del plan de protección de obras ante eventos climatológicos extraordinarios como el próximo fenómeno El Niño 2026-2027, expone a la población beneficiaria y los trabajos de ejecución a posibles daños”.

Respecto a los trabajos, se precisa que tienen “un avance real acumulado de ejecución de 90,75% versus un avance programado acumulado de 97,16%, según última narrativa aceptada correspondiente al mes de mayo”.

Acá también preocupa que “de la revisión a las narrativas del cronograma aceptadas desde enero 2026, se mantiene el mismo avance real acumulado de 90,75%, lo cual indicaría la no ejecución de las obras durante seis meses”.

Prevención

La presidenta Keiko Fujimori dijo que durante sus primeros meses de gestión priorizará la mitigación del fenómeno El Niño. “Iniciaremos de inmediato la descolmatación masiva de los ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de las cuencas. Destinaremos maquinaria pesada a los puntos críticos e implementaremos un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad”, aseveró.