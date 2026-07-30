La designación de Luis Dyer Fernández como ministro de Salud generó preocupación en el Colegio Médico del Perú (CMP), luego de que el empresario y jefe de personeros de Fuerza Popular jurara al cargo el martes pasado.

Fricción

El decano del CMP, Pedro Riega, cuestionó el perfil público del nuevo titular por no “evidenciar” experiencia en la conducción de esta cartera.

“La salud no es un sector donde exista una larga curva de aprendizaje. Cada decisión tiene impacto directo en la vida de las personas”, declaró a RPP Noticias.

Riega advirtió que un ministro debe tener un “liderazgo técnico”, porque tiene una “gran responsabilidad” por la complejidad del rubro en el Estado.

“Debe, justamente, demostrar al país que su designación y la conformación de un equipo, que debe ser de primer nivel, está realmente alineado con esta política que ha ofrecido la señora presidenta (Keiko Fujimori) de meritocracia, de gestión por resultados y de capacidad técnica”, refirió.

Además, instó al Ejecutivo a impulsar reformas para el abastecimiento de medicamentos, culminación de hospitales y arribo de médicos especialistas en cada región. “Sigue existiendo un gran déficit”, agregó.

Precedente

Los últimos ocho ministros que antecedieron a Dyer tuvieron formación médica.

Hernando Cevallos y Hernán Condori fueron médicos cirujanos. Le siguen Jorge López (radiólogo), Kelly Portalatino (médica), Rosa Gutiérrez (especialista en administración de Salud). Luego César Vásquez (cirujano); Luis Quiroz (especialista en gestión en Salud); y Juan Velasco (internista).