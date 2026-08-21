Las clases presenciales se reiniciaron hoy jueves en la mayoría de instituciones educativas de Tacna luego de los ventarrones y lluvias que generaron daños en el 50% de ellos.

La jornada estuvo caracterizada por la implementación de medidas de seguridad para proteger a los escolares así como trabajos de reparación, pedidos de apoyo y reclamos de los padres.

Áreas aisladas en planteles

En la institución educativa emblemática Coronel Bolognesi las clases se desarrollaron con normalidad luego de haberse efectuado trabajos para retirar la malla Raschel que había colapsado por las intensas lluvias.

En el colegio Gregorio Albarracín también se efectuaron las labores presenciales de los estudiantes con la prohibición de que ingresen al patio donde había colapsado la malla Raschel.

Según se pudo observar, se realizó trabajos para reparar la estructura metálica colapsada y una vez terminados se volverá a instalar dicha cobertura ligera. El director Néstor Constancio Zárate mantuvo una reunión con las juntas directivas de los diferentes salones.

Fallo eléctrico en jardín de niños

En la institución educativa inicial Lourdes Vildoso de Gambeta, ubicado en la urbanización Monteverde cerca a la Universidad Jorge Basadre, también se desarrollaron clases presenciales aunque en un horario recortado, de 9 a 12 horas, por medidas de seguridad.

Según informaron los padres, se produjo un fallo eléctrico y la quemadura de la instalación eléctrica del poste ubicado frente a la puerta principal del plantel. La directora Carmen Vargas solicitó el apoyo a Electrosur para que lo repare ya que el problema persiste desde hace dos días.

Progenitores de la institución educativa inicial Santa Rosa se quejaron de que la estructura y malla Raschel había colapsado y demandaron a las autoridades que se cambie de una vez toda la infraestructura educativa.