Una aeronave de Aeropalcazu se despistó este martes durante su aterrizaje en el aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo, en Yurimaguas, Loreto. El hecho ocurrió cerca de las 11:40 a. m., cuando el tren de aterrizaje derecho presentó una falla mientras el avión C-210, de matrícula OB-1557, cubría la ruta Tarapoto-Yurimaguas.

A bordo viajaban el piloto y tres pasajeros, quienes no resultaron heridos tras el incidente. Los pasajeros, pertenecientes a la empresa Prosegur, fueron trasladados al Hospital de Yurimaguas para una evaluación médica como parte del protocolo.

Investigación en curso

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició las diligencias para establecer las causas del despiste. La investigación deberá determinar qué provocó la falla del tren de aterrizaje y las circunstancias en que la aeronave salió de la pista.

La información oficial disponible no establece por ahora el origen del desperfecto. Las autoridades continuarán con las evaluaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido durante la maniobra de llegada.

La matrícula OB-1557 aparece en reportes de años anteriores relacionados con problemas en el tren de aterrizaje. Sin embargo, esos casos corresponden a otros hechos y no permiten establecer una conexión con el incidente registrado este martes.

Aeropalcazu es la empresa responsable de la operación comercial del vuelo procedente de Tarapoto. Mientras continúan las investigaciones, el MTC mantiene que los cuatro ocupantes quedaron ilesos.