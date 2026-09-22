Germán Loero tiene nueva ilusión. El actor confirmó su relación con la modelo Johana Chanamé, quien llegó a su vida gracias a un amigo en común.

“Me la presentó un amigo actor, Diego Alonso Pérez. Ella es amiga de su novia y nos gustamos”, contó el artista a Diario Correo.

Aunque la atracción fue inmediata, ambos decidieron ir despacio. “Nos atraíamos, fuimos con calma el año pasado para ver cómo iba todo, sin escondernos, solo fuera de las redes”, explicó.

Lo que más conquistó a Loero fue el sentido del humor de su nueva pareja. “Me gustan muchas cosas de ella, su humor es lo primero que me enganchó, definitivamente”, confesó.

El actor además reconoció que no andaba buscando una relación cuando Johana apareció en su vida. “Mi vida es otra ahora, no buscaba a nadie, solo ocurrió. Creo que por eso decidimos ir con calma”, señaló.

Sobre el futuro, Loero se mostró optimista pero sin apuros. “Sí tenemos proyectos juntos, pero es poco a poco. Estamos aprovechando el momento de la mejor manera y eso me gusta, y a ella también”, afirmó.

La Cabaña

Germán Loero se encuentra actualmente en plena temporada de “La Cabaña”, comedia de enredos que se presenta en el Teatro Marsano y que aborda con humor negro la infidelidad, los secretos y los límites dentro de una relación. Fue precisamente durante el estreno de esta obra donde Johana Chanamé lo acompañó junto a su familia, y una foto publicada en las redes del teatro los expuso públicamente como pareja.