El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), José Angello Tangherlini Casal, se refirió al anuncio de Juntos por el Perú de promover una moción de censura contra el titular del Interior, César Astudillo.

Sobre ello, el ministro de Transportes sostuvo que el Ejecutivo respeta las facultades de fiscalización del Congreso, aunque señaló que “llama la atención la rapidez” con la que se plantean interpelaciones y censuras, mientras otros asuntos que calificó de “suma importancia” para el país continúan pendientes. En ese sentido, hizo referencia al pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno el pasado 31 de agosto, que aún no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados.

“Nosotros consideramos que el Perú necesita menos confrontación y más herramientas para recuperar el orden y para también llevar adelante las diferentes políticas de gobierno que van a redundar finalmente en el beneficio de todos los peruanos”, declaró a RPP.

“Respetamos la facultad de fiscalización del Congreso, están cumpliendo sus funciones a través de estas acciones, tanto la interpelación como de la moción de censura, pero sí llamamos a la reflexión en ese sentido”, agregó.

En ese sentido, el titular del MTC sostuvo que promover la censura de un ministro cuando aún no han transcurrido dos meses desde que asumió el cargo no contribuye a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Nosotros consideramos que pretender censurar a un ministro que lleva menos de dos meses en el cargo y que, por ejemplo, en el caso del ministro Astudillo acaba de responder una interpelación, no contribuye a construir la unidad que necesitamos frente a la inseguridad”, sostuvo.

Bancada de JP busca censurar a Astudillo

La bancada de Juntos por el Perú (JP) formalizó una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, “por su manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país”, de acuerdo con la sumilla del documento.

El pedido detalla que, pese a que la periodista Susy Aponte Polo, “La China Polo”, denunció amenazas de muerte días antes de su asesinato, el Ministerio del Interior no implementó medidas para protegerla.

El texto también cuestiona la reasignación del general Víctor Revoredo, y otros oficiales, al argumentar que esta acción administrativa no sustituye las investigaciones.