El titular del Ministerio de Educación, José Antonio Chang, designó este martes a Luis Alemán Nakamine, viceministro de Gestión Institucional, como director del Liceo Naval Almirante Guise, cuya administración fue asumida por el Minedu el pasado viernes.

La institución educativa fue reorganizada tras el caso de una agresión sexual contra un alumno de cuarto año de secundaria, quien habría sido atacado por compañeros de un grado superior al interior de un bus. Por este caso, seis menores investigados permanecen internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’.

En ese contexto, el ministro de Educación había anunciado la designación de un nuevo director para el plantel. La medida se concretó este martes mediante una resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el documento, la designación de Alemán Nakamine como director del Liceo Naval Almirante Guise “tiene carácter temporal y se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre del 2027”. Además de sus funciones como viceministro en el Minedu, estará “a cargo de la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional”.

“Resulta necesario que en tanto el Ministerio de Educación apruebe los lineamientos y procedimientos previstos [...] se implemente el mecanismo de designación del director responsable que corresponda, se encargue temporalmente las funciones de dicho director al Viceministro de Gestión Institucional en adición a sus funciones, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo en la Institución Educativa Pública Liceo Naval Almirante Guise y la realización de las acciones de reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional de dicha institución”, señala la resolución.

Luis Alemán Nakamine se desempeñó como jefe de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en 2022. En 2023, se le encargó la jefatura de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional y también fue secretario de la Secretaría Administrativa de dicha entidad.

En 2024, Alemán Nakamine estuvo al frente de la Oficina de Administración de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y, posteriormente, asumió nuevamente la jefatura de la Oficina General de Administración de la PCM.

En 2025, se desempeñó como asesor del Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, cargo que ocupó hasta 2026.

Asimismo, este año fue asesor de la Jefatura de la Autoridad Nacional de Infraestructura y jefe encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de dicha entidad. Posteriormente, el 3 de agosto, fue designado viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación.