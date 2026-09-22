El Concejo Municipal Provincial de Arequipa aprobó ayer la remoción de Arturo Arroyo del cargo de director representante de la comuna provincial ante el directorio de Sedapar. La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria dirigida por la alcaldesa encargada Susana Condori, con 10 votos a favor y una abstención. Los regidores sustentaron la medida en la falta de información al pleno sobre decisiones vinculadas a la empresa de saneamiento.

La regidora provincial Rocío Mango señaló que el Concejo también aprobó solicitar la revisión del octavo convenio específico suscrito entre Sedapar y Cerro Verde en diciembre de 2025 ante el Ministerio de Vivienda. Recordó que en marzo presentó un pedido para que Arroyo acudiera al pleno y explicara los alcances del acuerdo, pero la solicitud no fue aprobada durante la gestión del entonces alcalde Víctor Hugo Rivera. Con la nueva administración municipal, volvió a presentar el pedido y finalmente el director fue citado para brindar sus explicaciones.

Mango cuestionó que los regidores no hayan conocido previamente las conversaciones y acuerdos relacionados con el convenio. Según afirmó, el pleno tomó conocimiento del documento cuando este ya era de conocimiento público. “Nosotros nos enteramos, igual que ustedes, igual que la población, a través de los medios de comunicación”, sostuvo. La regidora agregó que, de acuerdo con la asesoría jurídica y la Secretaría General, el pleno del Concejo tiene competencia para remover al representante que fue designado en nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Otro de los puntos cuestionados fue la devolución de más de S/ 6 millones al Ministerio de Vivienda, recursos que habían sido transferidos a Sedapar y que no fueron ejecutados. Mango indicó que durante la sesión pidió al director que sustentara documentalmente qué acciones realizó frente a esta situación. Señaló además que existe un informe de la Contraloría que advierte sobre irregularidades relacionadas con la devolución del presupuesto y consideró que la falta de ejecución representa una pérdida de oportunidades para atender necesidades de la población.

Respecto a la remoción, la regidora explicó que el acuerdo deberá ser formalizado y tramitado por la Secretaría General ante el Ministerio de Vivienda. Añadió que no sería necesario designar inmediatamente a un nuevo representante, debido a que existe un accesitario que asumiría el cargo. Mango sostuvo que la decisión busca también deslindar responsabilidades del Concejo, debido a que, según su versión, los regidores no recibieron oportunamente información sobre el octavo convenio ni pudieron evaluarlo antes de su suscripción.

Finalmente, Mango afirmó que el octavo convenio entre Sedapar y Cerro Verde debe ser revisado para determinar sus alcances y beneficios para la población de Arequipa. La regidora sostuvo que durante la sesión se escucharon cuestionamientos de técnicos y ciudadanos respecto al acuerdo, mientras que Arroyo habría señalado que sostuvo hasta ocho reuniones relacionadas con el convenio.

Sin embargo, Mango indicó que dichas reuniones no fueron comunicadas al pleno del Concejo, por lo que insistió en la necesidad de revisar el contenido del acuerdo y determinar las responsabilidades que correspondan.