Con el objetivo de garantizar los derechos de la población migrante y solicitante de refugio, la Oficina Defensorial de Piura sostuvo una reunión de trabajo con el director de la Dirección Desconcentrada de Piura del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador José Antonio Doig Alberdi. El encuentro sirvió para coordinar estrategias conjuntas ante el inicio del Proceso de Actualización de Solicitudes de Refugio 2026, un mecanismo clave para regularizar la situación de estas personas en la región.

Durante la sesión, las autoridades informaron que este proceso de actualización obligatoria (eliminar obligatoria) se desarrollará de manera improrrogable durante un plazo de 30 días, iniciando el 17 de septiembre y culminando el 16 de octubre de 2026. Ambas instituciones hicieron un llamado a los solicitantes de refugio para cumplir con los plazos establecidos, ya que no habrá prórroga.

Como parte de los acuerdos, la Defensoría del Pueblo y la Cancillería se comprometieron a intensificar la difusión de los servicios estatales y los mecanismos de orientación disponibles. Mediante este esfuerzo articulado, se busca que la población refugiada conozca a fondo sus derechos fundamentales y acceda de manera oportuna a los canales de atención legal y humanitaria en toda la región Piura.

Es importante destacar que la Defensoría del Pueblo tiene la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición migratoria. En esa línea, la institución supervisa constantemente que los trámites de refugio respeten el debido proceso, promueve el acceso oportuno a servicios esenciales como salud y educación, y vigila que no se cometan actos de discriminación ni desprotección en la región.