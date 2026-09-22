Olvidar repetidamente dónde se dejaron las llaves, no recordar el nombre de un familiar cercano o perderse en el camino hacia una tienda conocida son señales que no deberían atribuirse únicamente a la edad. Cuando estos episodios se vuelven frecuentes e interfieren con la vida cotidiana, pueden advertir un deterioro de la memoria que conduzca al Alzheimer.

José Centeno Arispe, médico neurólogo del hospital Honorio Delgado Espinoza, explicó que los olvidos son una de las primeras manifestaciones que hacen sospechar de la enfermedad. Sin embargo, aclaró que no toda dificultad para recordar significa que una persona la tenga, pues la depresión y la ansiedad también pueden provocar problemas de memoria.

La diferencia, dijo, está en la frecuencia de los episodios y en cómo afectan la autonomía. “Más que observar un olvido aislado, a lo que se debe prestar atención es a los cambios que impiden a la persona desenvolverse como antes”, dijo el especialista sobre la enfermedad neurodegenerativa que avanza progresivamente.

Con el tiempo, el deterioro que provoca el Alzheimer puede ser tal que genere dependencia de otras personas y aunque se presenta principalmente en mayores de 60 años, el médico señaló que también existen casos en personas más jóvenes, incluso menores de 50.

Centeno indicó que en sus consultorios externos se observa semanalmente alrededor de tres pacientes con alteraciones de la memoria y alta sospecha de alzhéimer.

El especialista pidió a las familias no normalizar los olvidos persistentes. Si una persona empieza a desorientarse o tiene dificultades para realizar tareas que antes resolvía sin ayuda, necesita una evaluación que permita conocer la causa y recibir atención. “Si se identifican señales de deterioro cognitivo, el paciente podrá ser derivado a Neurología o Psiquiatría para profundizar los estudios y definir el tratamiento”, remarcó Centeno.