Un hombre de entre 25 y 30 años fue hallado sin vida en la cuadra 2 de Prolongación Piura Antigua, cerca del jirón Atahualpa, en el centro de Huancayo.

Agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar luego de que transeúntes alertaran sobre una persona que permanecía inmóvil en la vía pública.

Había sido visto la noche anterior

Según testimonios recogidos entre comerciantes del mercado de frutas de la zona, el hombre habría llegado caminando durante la noche anterior y permaneció sentado durante un tiempo.

Posteriormente, se habría recostado sobre el pavimento para dormir. A la mañana siguiente, algunos transeúntes observaron que no se movía y dieron aviso a las autoridades.

Los agentes confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

No llevaba documentos de identidad

El fallecido vestía una casaca deportiva negra con rojo, camiseta azul, pantalón jean negro, short verde y zapatillas azules.

Durante la inspección, la Policía no encontró documentos de identidad ni objetos de valor entre sus pertenencias. Los agentes también constataron, de acuerdo con las primeras diligencias, que el cuerpo no presentaba lesiones visibles compatibles con golpes o heridas producidas por armas.

La causa de la muerte todavía deberá ser establecida mediante los exámenes correspondientes.

Cuerpo fue trasladado a la morgue como NN

Representantes de la Fiscalía Penal Provincial de Huancayo, que se encontraban de turno, participaron en las diligencias para el levantamiento del cadáver.

Los restos fueron trasladados a la morgue de Hualhuas en condición de NN, mientras se espera que personal de Criminalística de la PNP realice la identificación biométrica.

La Policía también inició la búsqueda de cámaras de videovigilancia de la zona para reconstruir los últimos movimientos del fallecido y determinar qué ocurrió antes de su muerte.

Reportan otro caso en la avenida Ferrocarril

En otro hecho, un hombre fue encontrado tendido en la intersección de la avenida Ferrocarril y el jirón Cajamarca, también en Huancayo.

El sujeto fue auxiliado y trasladado a un establecimiento de salud por agentes que acudieron al lugar. De acuerdo con información preliminar, habría llegado sin signos vitales.

Las circunstancias de este segundo caso también deberán ser esclarecidas por las autoridades.