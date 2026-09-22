Las diez lagunas reguladas de la subcuenca Shullcas, que contribuyen al abastecimiento de Huancayo, registraron a fines de abril un almacenamiento promedio de 6,8 hm³, por debajo de los 8,6 hm³ registrados en años anteriores.

Esta menor disponibilidad podría generar restricciones durante el periodo de estiaje, por lo que la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro solicitó a SEDAM Huancayo información sobre las medidas preventivas y de contingencia que viene implementando.

También remitirá al Gobierno Regional de Junín un documento técnico para sustentar la implementación de una Unidad Operativa encargada de la operación y mantenimiento de las diez lagunas.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizará una evaluación especializada de la infraestructura asociada a la laguna Lazo Huntay, incluido el comportamiento de su dique.