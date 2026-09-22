En medio de una fuerte gresca, un interno del centro penitenciario de Piura murió tras resultar gravemente herido, al ser apuñalado en diferentes partes de su cuerpo.

Gresca. El fuerte enfrentamiento se registró en horas de la mañana de ayer lunes, en el interior del penal de Piura, ex Río Seco, entre el interno Frank Navarro Elías, conocido como “Ñañazo” y otros reos del mismo centro penitenciario.

Producto del infernal enfrentamiento resultó gravemente herido con diferentes heridas punzocortantes en varias partes de su cuerpo, Navarro Elías.

Él fue auxiliado y trasladado de emergencia hasta el Hospital regional José Cayetano Heredia de Castilla, donde se certificó que llegó cadáver, pues las heridas habrían perforado órganos vitales que le habría producido un shock hipovolémico, entre otros.

El cuerpo llegó acompañado de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes no informaron de los detalles de cómo resultó herido el interno.

Se conoció extraoficialmente que habrían otros internos heridos con arma blanca, lo que conllevó la presencia e intervención de personal policial y del Ministerio Público.

El cadáver de Navarro Elías fue llevado en un primer momento a la morgue del hospital regional y posteriormente por disposición del fiscal de turno se trasladó e internó en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Piura, donde se realizarán las diligencias correspondientes para determinar la causa de su deceso.

La coordinadora Nacional Anticorrupción de Conan Piura, Roxana Vilela, informó que el caso es investigado por las autoridades para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Precisó que se investigarán las circunstancias en las que se produjo el ingreso o utilización del objeto empleado en la agresión.