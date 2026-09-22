Dos varones perdieron la vida al colisionar frontalmente la moto lineal en que se trasladaban contra una camioneta en el distrito rural de Ite en la región de Tacna.

El piloto Emiliano Lima Paucar y su acompañante, no identificado durante las diligencias, se trasladaban en la motocicleta lineal negra sin placa de rodaje por la avenida Jorge Basadre cuando a la altura del kilómetro 9 colisionó violentamente con la camioneta de placa Z7J-070, manejada por José Luis Mamani Gallegos.

Violenta colisión

Producto del violento impacto la persona que iba como acompañante en la motocicleta murió de forma casi instantánea en el lugar. En tanto el conductor Emiliano Lima Paucar resultó gravemente herido y fue evacuado hasta emergencia del hospital Hipólito Unanue en la ciudad de Tacna a bordo de una ambulancia del centro de salud de Ite.

El personal policial de la comisaría de Ite procedió con la detención del conductor de la camioneta, José Luis Mamani Gallegos, por encontrarse implicado en el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio culposo. Se comunicó el representante del Ministerio Público apersonándose el abogado Javier Luis Chura Inquilla de la Fiscalía Provincial Mixta de Jorge Basadre para las diligencia correspondientes.

Piloto murió camino al hospital

Debido a las graves heridas el conductor de la motocicleta falleció cuando era trasladado hasta el nosocomio de la ciudad de Tacna.

Personal policial así como representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias a fin de determinar las circunstancias del hecho y establecer la responsabilidades.