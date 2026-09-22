Un adolescente de 14 años fue retenido por agentes de la Policía Nacional luego de una persecución e intercambio de disparos registrado en la zona de Canto Bello, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por RPP, el menor y otro sujeto habrían atacado a tiros a un mototaxista. Luego del hecho, ambos escaparon en una motocicleta.

Tras ser alertados sobre el ataque, agentes de la PNP iniciaron un operativo para ubicar a los sospechosos, quienes fueron perseguidos por las calles de SJL. Durante la huida, los sujetos dispararon contra los efectivos policiales.

El coronel PNP Jorge Barrantes, jefe de la División de Orden Público y Seguridad Este 1, informó que los sospechosos, al verse rodeados por los agentes, dejaron abandonada la motocicleta y huyeron a pie en diferentes direcciones.

“A la persecución se suma un patrullero de la Comisaría de Santa Elizabeth, de tal manera que llegan a un punto determinado y estos dos sujetos abandonan la motocicleta y se dan a la fuga en diferentes direcciones”, expresó Barrantes.

Minutos después, los agentes lograron intervenir al adolescente, quien, de acuerdo con el jefe policial, llevaba consigo un revólver.

Fuentes policiales consultadas señalaron que el adolescente retenido tiene antecedentes policiales y que recientemente había sido intervenido por un caso de robo agravado.

El otro implicado, quien habría conducido la motocicleta durante la fuga, también fue detenido por la Policía. Se trata de Henry Marín Ramírez (20), quien resultó herido de bala en la espalda y fue trasladado a un centro de salud bajo custodia policial.