Una escolar de 15 años fue agredida por cuatro compañeras dentro de un aula de la Institución Educativa José María Arguedas, ubicada en el sector El Progreso, en el distrito de Carabayllo.

El hecho ocurrió el martes 15 de septiembre, durante el horario escolar, y quedó registrado en videos grabados por otros estudiantes. Las imágenes muestran a la adolescente rodeada por varias escolares mientras recibe golpes.

Madre denuncia agresión contra su hija dentro del aula

La madre de la estudiante denunció públicamente lo ocurrido y aseguró que cuatro compañeras participaron en el ataque.

“A mi hija le han querido matar”, declaró a Exitosa Noticias al referirse a la agresión sufrida por la menor.

Según su relato, una de las estudiantes comenzó sujetando a su hija del cabello y posteriormente otras compañeras la golpearon con puñetes y patadas.

La familia señaló que, después del incidente, recibió una llamada de un trabajador del colegio para comunicarle que la adolescente había resultado herida.

Adolescente recibió atención médica tras la agresión

La madre informó que su hija presentó una herida en la cabeza, dolores en distintas partes del cuerpo y temor a retornar al plantel después de lo ocurrido.

La adolescente fue trasladada para recibir atención médica y posteriormente fue sometida a una evaluación en el Instituto de Medicina Legal, según informó su familia a los medios.

La familia también acudió a la comisaría de El Progreso y a la UGEL 04 para informar sobre el caso y entregar registros de la agresión, según el reporte difundido por Latina Noticias.

Colegio informó que activó protocolos de atención

Un directivo del plantel identificado ante los medios como Luis Riquero señaló que tomó conocimiento del episodio el 16 de septiembre y que la institución comenzó a aplicar los procedimientos correspondientes.

“El caso está en trámite con el psicólogo, siguiendo los protocolos correspondientes que señala la norma”, declaró.

Asimismo, indicó que la información fue comunicada a la UGEL y que los apoderados de las cuatro estudiantes señaladas como participantes estaban siendo convocados.

El plantel también evalúa que las escolares involucradas continúen temporalmente sus estudios mediante una modalidad virtual, mientras se coordinan las medidas correspondientes con sus familias.

Padres de familia exigieron medidas de protección

Tras conocerse el caso, un grupo de padres acudió a los exteriores del colegio para solicitar medidas que garanticen la seguridad de la adolescente y acciones frente a episodios de violencia escolar.

El Ministerio de Educación establece protocolos específicos para hechos de violencia entre estudiantes. En los casos de agresión física con lesiones, las instituciones educativas deben aplicar procedimientos de atención, protección, derivación y seguimiento.

El cumplimiento de estos protocolos es liderado por el personal directivo junto con el responsable de convivencia escolar. Además, los casos pueden ser reportados de manera confidencial mediante la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación.

La familia de la menor solicita que se determinen las responsabilidades por lo ocurrido y que se garantice que la estudiante pueda continuar sus estudios en condiciones de seguridad.