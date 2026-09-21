Un adolescente de 14 años fue intervenido por la Policía Nacional tras un incidente registrado en San Juan de Lurigancho. Según la información policial, el menor habría disparado contra un mototaxista y luego contra los agentes que acudieron al lugar.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, durante el procedimiento también fue detenido un joven de 20 años que se encontraba junto al adolescente. Ambos se movilizaban en una motocicleta cuando fueron intervenidos.





Antecedentes del adolescente

El coronel PNP Jorge Barrantes, jefe de la División Policial Lima Este 1, informó que el adolescente ya había sido retenido cuando tenía 13 años por una infracción contra el patrimonio. El oficial también señaló que los dos intervenidos son investigados por su presunta relación con mensajes extorsivos enviados a comercios de la jurisdicción.

Sobre esta línea de investigación, Barrantes indicó que la Policía ha reunido indicios y evidencias que serán remitidos a las autoridades correspondientes. Las unidades especializadas continuarán con las diligencias para establecer la participación de los intervenidos en los hechos investigados.

“Este menor ya ha estado retenido a los 13 años por infracción contra el patrimonio en una comisaría de aquí del distrito. Nosotros sabemos que estos sujetos en anteriores oportunidades habrían estado dejando mensajes extorsivos a diferentes comercios de la localidad”, manifest ó Barrantes.