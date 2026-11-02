El desborde del río Zarumilla provocó inundaciones en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, región Tumbes, este lunes 2 de noviembre, en medio de las intensas lluvias que afectan al norte del país.

Según mostró Canal N en imágenes, Puerto Perú, ubicado a espaldas de Villa Perú, y la ampliación Tomás Arizola son las dos zonas que registran mayores afectaciones por el ingreso del agua.

La emergencia se produjo tras el incremento del caudal del río Zarumilla, que mantiene en riesgo a las poblaciones asentadas en sectores cercanos a su cauce.

#EnVivo Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes. Más de 100 familias están afectadas Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/Cpypn3nwLf — Canal N (@canalN_) November 2, 2026

Puerto Perú y ampliación Tomás Arizola registran mayores afectaciones

En el distrito fronterizo de Aguas Verdes, el agua del río alcanzó los sectores de Puerto Perú y ampliación Tomás Arizola, señalados en los reportes recientes como los puntos de mayor afectación.

Ambas zonas habían sido identificadas previamente como vulnerables a las inundaciones. En octubre, la Defensoría del Pueblo advirtió que cerca de 200 familias de Puerto Perú y Tomás Arizola se encontraban expuestas al incremento del caudal del río Zarumilla.

La institución precisó entonces que 80 familias correspondían a Puerto Perú y más de 100 a Tomás Arizola. Estas cifras representan población identificada previamente en situación de riesgo y no constituyen un balance actual de damnificados.

Lluvias intensas mantienen en alerta a Tumbes

El desborde ocurre mientras Tumbes enfrenta las consecuencias de las fuertes precipitaciones registradas desde el fin de semana.

El río Tumbes también presentó un incremento significativo de caudal y superó el umbral de alerta roja durante la mañana de este lunes, lo que mantiene la vigilancia sobre las poblaciones cercanas a sus riberas.

En paralelo, personal militar fue desplegado en distintos puntos de la ciudad de Tumbes para apoyar las labores de evacuación de agua acumulada mediante motobombas.

Hasta el momento, no se ha difundido un balance oficial actualizado sobre la cantidad de viviendas afectadas, familias damnificadas o personas evacuadas específicamente en Puerto Perú y ampliación Tomás Arizola.

Las autoridades recomiendan a la población evitar acercarse a las riberas, no cruzar zonas inundadas y seguir las disposiciones de Defensa Civil.