El río Zarumilla alcanzó niveles críticos de caudal en la región Tumbes, lo que motivó una alerta hidrológica roja ante el riesgo de inundaciones en las localidades ubicadas cerca de su cauce, según el reporte atribuido al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La advertencia se produce este lunes 2 de noviembre, en medio de las intensas precipitaciones registradas en el extremo norte del país, que han provocado aniegos y el incremento del caudal de los ríos. El río Zarumilla alcanzó valores considerados críticos.

Alerta roja advierte riesgo de inundaciones en Zarumilla

Una alerta hidrológica roja indica que el comportamiento de un río ha alcanzado condiciones que representan un peligro elevado para las zonas expuestas a posibles desbordes.

En este escenario, las poblaciones cercanas a las riberas deben mantenerse atentas a las comunicaciones oficiales y evitar actividades que impliquen cruzar el río o permanecer junto al cauce.

La advertencia por el Zarumilla coincide con la alerta meteorológica roja emitida para las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, debido a las lluvias de fuerte a extrema intensidad previstas entre el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.

Se trata de dos indicadores diferentes: la alerta meteorológica corresponde a las precipitaciones pronosticadas, mientras que la hidrológica se relaciona con el comportamiento del caudal de un río.

Lluvias causan aniegos y elevan el caudal de los ríos en Tumbes

Las precipitaciones registradas desde el fin de semana han generado acumulación de agua en diferentes sectores de Tumbes.

En Aguas Verdes, el río Zarumilla había alcanzado un caudal de 242 metros cúbicos por segundo, según información municipal. Ese valor corresponde a un reporte previo y no debe confundirse con la medición que habría motivado la nueva alerta hidrológica.

Paralelamente, otros medios informaron sobre el incremento del caudal del río Tumbes y la activación de quebradas en la región, hechos que mantienen bajo vigilancia a las autoridades responsables de la gestión del riesgo de desastres.

Recomiendan mantenerse lejos de las riberas y zonas inundables

Ante el riesgo de inundaciones, las autoridades recomiendan evitar acercarse a ríos y quebradas, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse informados mediante los avisos del Senamhi, el COEN y las autoridades locales.

También se aconseja identificar rutas hacia zonas seguras y seguir las indicaciones de evacuación si estas son emitidas por las autoridades competentes.