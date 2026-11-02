El Ministerio de Defensa desplegó personal militar y equipos de bombeo en distintos puntos críticos de Tumbes, luego de las intensas lluvias registradas en esta región del norte del Perú. Las acciones buscan evacuar el agua acumulada en calles y avenidas, así como reducir los riesgos de inundaciones que puedan afectar a la población.

Desde la noche del domingo 1 de noviembre, efectivos de la Compañía de Intervención Rápida de la Primera Brigada de Infantería del Ejército del Perú fueron ubicados en sectores considerados vulnerables, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El despliegue se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mientras el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, supervisa las acciones de respuesta ante las emergencias asociadas al Fenómeno El Niño.

🌧️🚨 Ante las intensas lluvias en Tumbes, el Ministerio de Defensa desplegó personal militar en distintos puntos críticos de la ciudad. 🚜 Los efectivos intervienen en el parque El Beso, la avenida Arica y el cruce de las avenidas Tumbes y La Marina. En coordinación con el Ministerio de Vivienda, utilizan motobombas para evacuar el agua acumulada y reducir el riesgo de inundaciones. #Tumbes #LluviasIntensas #FuerzasArmadas #EjércitoDelPerú #Prevención #Emergencia — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 2, 2026

Militares utilizan motobombas para evacuar agua acumulada en Tumbes

Los efectivos militares fueron movilizados hacia el parque El Beso, la avenida Arica y la intersección de las avenidas Tumbes y La Marina, lugares donde las precipitaciones provocaron acumulación de agua.

En estos puntos se utilizan motobombas para retirar el agua de las vías y disminuir el riesgo de que los aniegos se extiendan hacia otras zonas de la ciudad.

La operación reúne personal de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Vivienda, que desarrollan tareas de respuesta frente a las precipitaciones.

El Ministerio de Defensa no precisó en su comunicación el número de efectivos desplegados en esta intervención ni la cantidad de equipos de bombeo utilizados.

Ministro Rafael Belaunde llegó a Tumbes por disposición de Keiko Fujimori

Por disposición de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, llegó la noche del domingo a Tumbes para coordinar directamente las operaciones de respuesta.

El titular del sector recorrió sectores afectados por las lluvias y sostuvo coordinaciones con los altos mandos militares destacados en la región.

“Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para actuar y trabajar de manera articulada con las autoridades locales y regionales, porque nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de las familias tumbesinas”, declaró Belaunde durante su visita.

El ministro fue designado por el Ejecutivo para liderar las coordinaciones ante las emergencias vinculadas al Fenómeno El Niño en las regiones de Tumbes y Piura.

Senamhi advirtió lluvias intensas y activación de quebradas

El despliegue militar se produjo luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtiera precipitaciones de moderada a extrema intensidad en sectores de Tumbes y Piura, acompañadas de descargas eléctricas.

Durante la noche del domingo 1 de noviembre también se reportó la activación de la quebrada Corralitos, ubicada en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, como consecuencia de las fuertes precipitaciones.

Según los reportes meteorológicos, algunas zonas de Tumbes podrían registrar acumulados de lluvia superiores a 80 milímetros durante el periodo de alerta.

Estas condiciones incrementan el riesgo de aniegos, dificultades para el tránsito y desbordes localizados, por lo que resulta importante mantener las medidas preventivas y atender las indicaciones de las autoridades.

Fuerzas Armadas permanecen en alerta ante emergencias en el país

El Ministerio de Defensa informó que, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mantiene en alerta a sus comandos operacionales a nivel nacional para responder ante emergencias y acudir en apoyo de las poblaciones vulnerables.

Las acciones en Tumbes forman parte de las medidas de respuesta frente a las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, que también mantiene bajo vigilancia a otras regiones del norte del Perú.

Mientras continúan los trabajos de evacuación de agua, las autoridades deberán actualizar el balance de afectaciones y determinar qué sectores requieren nuevas intervenciones para disminuir los riesgos a la población.