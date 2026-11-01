Una interrupción imprevista del servicio eléctrico afectó este domingo a diversas localidades del norte del país, entre ellas Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad; así como parte de Tumbes y Cajamarca.

El corte se registró pasada las 3:00 p.m. y dejó sin suministro a miles de usuarios. Según los primeros reportes, la emergencia se originó por un evento registrado en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

A través de un comunicado, la empresa Enosa informó que la interrupción se produjo tras la desconexión de las líneas de transmisión Trujillo Norte–REP y Guadalupe , lo que ocasionó la suspensión del suministro eléctrico desde Trujillo hacia la zona norte del país.

La compañía precisó que el incidente se registró a las 3:03 p. m. y que, hasta el momento de su reporte, continuaba la interrupción. Asimismo, señaló que alrededor de 618.000 usuarios resultaron afectados en los departamentos de Piura y Tumbes . La causa de la falla aún no había sido informada por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

ÚLTIMO MINUTO Debido a un evento registrado en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), se produjo la desconexión de las líneas de transmisión Trujillo Norte – REP y Guadalupe, ocasionando la interrupción del suministro eléctrico en desde Trujillo hasta la zona norte — Enosa (@EnosaOficial) November 1, 2026

Por su parte, Hidrandina informó que el mismo evento registrado en el SEIN provocó la desconexión de las líneas de transmisión Trujillo Norte–REP y Guadalupe , lo que ocasionó la interrupción del suministro eléctrico en su zona de concesión del norte, incluyendo Cajamarca y Celendín.

La empresa señaló que su personal se mantenía atento a la evolución del incidente y realizaba las coordinaciones correspondientes para restablecer el servicio a la brevedad posible.

En tanto, Electronorte S.A . comunicó que se registró una incidencia en el SEIN que ocasionó la interrupción del suministro eléctrico en diversas localidades del norte del país. Según la información proporcionada por el COES, se vienen ejecutando maniobras operativas para restablecer el servicio de manera progresiva en las zonas afectadas.

La empresa precisó que el incidente no se originó en sus instalaciones ni en sus redes de distribución, sino en el sistema eléctrico interconectado. Asimismo, indicó que mantiene el monitoreo de sus instalaciones y las coordinaciones operativas para contribuir a la recuperación segura y oportuna del suministro.

Electronorte lamentó los inconvenientes ocasionados y ofreció disculpas a sus clientes y a la población afectada.

Cabe precisar que las empresas responsables de la distribución eléctrica son Enosa en Piura y Tumbes, Electronorte en Lambayeque e Hidrandina en La Libertad y otras zonas del norte. Las tres compañías reportaron afectaciones vinculadas al mismo evento registrado en el sistema interconectado.

De acuerdo con el corresponsal de Correo, el corte de energía se produjo sin que se registraran lluvias en la zona. Mientras tanto, las empresas eléctricas mantienen las coordinaciones para recuperar progresivamente el servicio en las localidades afectadas.

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