Cuando abrimos una industria, encendemos una cocina o ponemos en marcha un negocio, damos por sentado que la energía estará disponible. Sin embargo, detrás de esa certeza hay una condición indispensable: tomar hoy las decisiones que garantizarán el abastecimiento de mañana.

El Perú enfrenta una señal de alerta que no deberíamos ignorar. Según el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2025 del Ministerio de Energía y Minas, las reservas totales de gas natural disminuyeron 65% entre 2013 y 2025. Al mismo tiempo, los contratos de exploración pasaron de 41 en 2015 a apenas cinco en 2025. Estas cifras no son solo estadísticas. Nos hablan de la capacidad del país para sostener su crecimiento, atraer inversiones y preservar su seguridad energética en los próximos años.

La realidad es que no podemos producir lo que no descubrimos. La exploración es el primer paso para incorporar nuevas reservas, ampliar nuestro potencial energético y reducir riesgos de dependencia externa. Pero encontrar recursos no basta. También necesitamos infraestructura moderna que permita transportarlos, procesarlos y llevarlos de manera eficiente a hogares, comercios e industrias.

Nada de esto ocurre de manera espontánea. Son inversiones de largo plazo que requieren confianza, estabilidad y reglas claras. Quienes apuestan por proyectos que demandan años de desarrollo necesitan predictibilidad regulatoria, seguridad jurídica y decisiones públicas sustentadas en criterios técnicos.

La energía es mucho más que un sector económico. Es la base sobre la que operan nuestras ciudades, se generan empleos y se construyen oportunidades. Por eso, garantizar la seguridad energética debe ser una política de Estado que trascienda gobiernos y coyunturas.

El Perú aún está a tiempo de fortalecer su futuro energético, pero ese futuro empieza con las decisiones que adoptemos hoy. Cada decisión que postergamos hace más difícil asegurar la energía que necesitaremos mañana. Explorar más, invertir mejor y construir la infraestructura necesaria no es solo una opción de desarrollo: es una responsabilidad con las próximas generaciones.