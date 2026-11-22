¿Estás pensando en adoptar un perro o un gato? Este domingo 29 de noviembre se realizará la Adoptatón 2026 en el Parque de la Exposición, ubicado en el Cercado de Lima, donde más de 150 animales rescatados estarán disponibles para encontrar una nueva familia.

La actividad tendrá lugar de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y el ingreso será gratuito. Además de la jornada de adopción responsable, se ofrecerán servicios veterinarios sin costo para perros, gatos y conejos, así como actividades recreativas para toda la familia.

El evento es organizado por la Fundación Rayito, que impulsa esta iniciativa desde 2019, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras instituciones municipales.

Adoptatón 2026 en Lima

Los asistentes podrán acercarse durante las ocho horas programadas para conocer a los animales disponibles para adopción y participar en las actividades.

Según la organización, los perros y gatos participantes fueron evaluados previamente y se encuentran en buen estado de salud. Las personas interesadas podrán conocerlos y recibir información sobre la adopción responsable.

Cada animal que encuentre una familia durante el evento recibirá un paquete especial de adopción. No se han detallado públicamente los requisitos documentarios ni el contenido de este paquete, por lo que deberán consultarse directamente con los organizadores.

¿Qué servicios veterinarios gratuitos habrá en la Adoptatón?

Quienes ya tienen una mascota también podrán aprovechar la campaña veterinaria gratuita anunciada para perros, gatos y conejos.

Los servicios previstos son:

Desparasitación.

Tratamiento antipulgas.

Vacunación.

Consultas veterinarias.

Peluquería para mascotas.

Limpieza de oídos.

Corte de uñas.

¿Qué actividades habrá para las familias?

Además de las adopciones y la atención veterinaria, la Adoptatón 2026 contará con espectáculos en vivo, concursos, entrega de regalos, activaciones y una feria de productos y servicios para mascotas.

También se habilitará un patio de comidas para los visitantes. La propuesta busca reunir a familias, rescatistas y personas interesadas en el cuidado animal en un mismo espacio.

En la organización participan la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima) y el Servicio de Parques de Lima (Serpar), mediante su Centro de Adopciones y las veterinarias solidarias Vetsol.

¿Qué debes considerar antes de adoptar un perro o gato?

Adoptar una mascota implica asumir una responsabilidad a largo plazo. Antes de llevar un animal a casa, es importante evaluar si se dispone del tiempo, espacio y recursos necesarios para atender sus necesidades.

También es recomendable conversar con los responsables del animal sobre su edad, estado de salud, temperamento, alimentación y cuidados particulares.

Quienes tengan otras mascotas en casa deberán considerar cómo realizar una adaptación progresiva para facilitar la convivencia. Una adopción responsable busca garantizar condiciones adecuadas para el bienestar del animal durante toda su vida.