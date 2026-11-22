Un hombre identificado como Cristian Alexander Chávez Martel, de 32 años, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 21 de noviembre mientras conducía su motocicleta por el puente Santa Rosa, en el centro de Lima. Según informó RPP, el ataque ocurrió alrededor de las 2 p. m., cuando la víctima se dirigía a ingresar a la avenida Tacna.

De acuerdo con la información, 2 sujetos que también se movilizaban en una motocicleta interceptaron a Chávez Martel y le dispararon hasta en 13 ocasiones. El ataque generó temor entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona. Durante las diligencias, peritos de Criminalística recogieron 13 casquillos de bala en la escena.

Un cuñado de la víctima llegó al lugar y señaló que Chávez Martel era soltero, no tenía hijos y trabajaba como tatuador. Además, indicó que el joven venía recibiendo amenazas de muerte y que presuntamente se había negado a pagar los cupos que le exigían algunos sujetos.

Por su parte, la Policía Nacional informó que el fallecido registraba detenciones por tráfico ilícito de drogas en 2014 y 2021. También tenía denuncias por robo agravado correspondientes a los años 2015 y 2016.

El asesinato ocurrió a pocas cuadras de Palacio de Gobierno y de la Comisaría de Monserrate. Ante lo sucedido, vecinos y transeúntes cuestionaron la falta de seguridad en el sector.

Debido a las diligencias policiales y del Ministerio Público, el tránsito vehicular permanece cerrado en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Virú, en dirección al centro de Lima.