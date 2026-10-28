Las lluvias registradas durante la mañana de este miércoles 28 de octubre provocaron aniegos en distintos puntos de Tumbes.

Entre las zonas afectadas se encuentra una calle frente a la Villa Naval, donde la acumulación de agua en la pista generó dificultades para la evacuación de las precipitaciones. También se reportó una inundación en el Instituto Tecnológico José Abelardo Quiñones.

La situación ocurre en medio de las intensas precipitaciones que afectan al norte del país. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la estación El Salto, ubicada en Tumbes, registró 102 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas, por encima de los 99,3 milímetros reportados previamente.

El organismo también informó que las precipitaciones acumuladas entre el 1 y el 26 de octubre alcanzaron valores entre 70 y 80 veces superiores a los normales para esta época del año en Tumbes. En Piura, las estaciones de Hualcuy y Paimas registraron acumulados de 34,7 y 24,5 milímetros, respectivamente.

El Senamhi mantiene una alerta roja por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en Tumbes y Piura, vigente hasta el jueves 29 de octubre.