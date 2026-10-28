El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, respaldó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador para conocer experiencias en materia de seguridad ciudadana.

Consideró que la visita a El Salvador, donde la mandataria se reunirá con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, debe permitir identificar estrategias que puedan aplicarse en el Perú para combatir la delincuencia y la inseguridad.

Miguel Torres calificó el viaje de importante y destacó la necesidad de aprovechar las lecciones de ese país en la lucha contra el crimen.

Expresó su expectativa de que los conocimientos recogidos contribuyan a fortalecer las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno peruano.

“Este es un viaje fundamental, tenemos que sacarle el mayor de los provechos, creo que es un acierto que la presidenta Keiko Fujimori vaya allá para poder rescatar las mejores lecciones aprendidas respecto de un país que ha dado el ejemplo de cómo controlar, cómo abatir la delincuencia, la inseguridad en su país”, refirió a la prensa.

De otro lado, el titular del Senado destacó la devolución de S/300 millones al Poder Ejecutivo, como resultado de decisiones conjuntas de las mesas directivas del Congreso. Según indicó, los recursos podrían destinarse a atender problemas de inseguridad ciudadana y emergencias vinculadas al fenómeno El Niño.

Respecto a las diferencias entre las cámaras de Diputados y Senadores sobre procedimientos legislativos, Miguel Torres descartó que exista una confrontación con el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto. Afirmó que las discrepancias son naturales en un Congreso bicameral y sostuvo que ambos mantienen una buena relación.

Finalmente, explicó que las diferencias sobre el encabezado de la promulgación de la ley de delegación de facultades fueron abordadas mediante una fe de erratas para dejar constancia del trabajo conjunto de ambas cámaras.

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