La Comisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el diputado Jefferson Varas (Juntos por el Perú), aprobó con 18 votos a favor admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el excongresista Jorge Flores contra Elvis Hernán Vergara Mendoza, expresidente de la Comisión de Ética Parlamentaria.

La Denuncia Constitucional n.° 9-2026-2031 comprende presuntas infracciones a la Constitución y los posibles delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Según el informe de calificación, los hechos están relacionados con la presunta falta de acciones para promover el debate y la votación de informes sancionadores de la Comisión de Ética durante la gestión de Vergara. El grupo de trabajo determinó que la denuncia cumple los requisitos formales y de procedencia establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que continuará el procedimiento parlamentario.

En la misma sesión, la comisión declaró improcedentes dos denuncias constitucionales. La primera, vinculada con una presunta omisión de funciones frente a solicitudes sobre educación superior para personas con discapacidad, fue archivada con 19 votos a favor, debido a que el pedido había sido derivado al Ministerio de Educación.

La segunda, presentada contra Pablo Sánchez Velarde, Janet Tello Gilardi, Carmen Julia Jorge Castillo y otros, fue declarada improcedente con 18 votos a favor y una abstención, al no encontrarse argumentos suficientes para sustentar los delitos imputados y haberse establecido la prescripción de determinados hechos.

Asimismo, la comisión aprobó declarar la caducidad de la prerrogativa funcional del expresidente Francisco Sagasti y del exministro del Interior José Elice, debido a que transcurrieron cinco años desde que dejaron sus cargos, el 28 de julio de 2021.

Por otro lado, acordó la sustentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados el informe final de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad