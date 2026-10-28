El Pleno del Congreso de la República debate este miércoles 28 de octubre el dictamen que propone aprobar créditos suplementarios por más de S/ 8.228 millones para financiar acciones frente al fenómeno El Niño 2026-2027, impulsar infraestructura y fortalecer sectores como seguridad ciudadana, salud y educación.

La propuesta corresponde al Proyecto de Ley N.° 5 y fue aprobada el pasado 21 de octubre por la Comisión Bicameral de Presupuesto.

La iniciativa plantea incorporar estos recursos al Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2026 para atender diversas necesidades y obligaciones esenciales.

El financiamiento provendrá de las fuentes de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, y estará destinado a diversos pliegos del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales.

Para el debate, la Junta de Portavoces Conjunta acordó otorgar una hora y 30 minutos tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista, de Fuerza Popular, sustentó el dictamen ante el pleno.

Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen recaído en la Preposición Legislativa 0001-2026-2031 que somete a consideración del Congreso de la República la Cuenta General de la República del Ejercicio Fiscal 2025, remitida por el Poder Ejecutivo.

El dictamen obtuvo 36 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones en el Senado. En tanto, el voto en la Cámara de Diputados así fue: 85 a favor, 11 en contra y 25 abstenciones.

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