El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, solicitó este miércoles 28 de octubre que el Ministerio Público sea incorporado al Comando Unificado creado por el Poder Ejecutivo para reforzar las acciones contra el crimen organizado en el Perú.

El pedido fue formulado durante el seminario internacional “Seguridad ciudadana en el Perú: respuestas desde el Estado, el sector privado y la ciudadanía”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde el titular de la Fiscalía señaló que la inseguridad ciudadana constituye el principal problema del país.

Según detalló la agencia Andina, Gálvez consideró necesario que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas desarrollen labores coordinadas de inteligencia y contrainteligencia para enfrentar a las organizaciones criminales. En ese contexto, planteó que el Ministerio Público también participe en las acciones del Comando Unificado.

Fiscalía busca participar desde el inicio de los operativos contra el crimen

El titular del Ministerio Público explicó que las estrategias policiales y militares deben complementarse con investigaciones fiscales y procesos penales que permitan sustentar las acciones contra las bandas criminales.

Según indicó, la presencia de los fiscales desde las primeras etapas de las intervenciones permitirá orientar jurídicamente las diligencias y garantizar una adecuada recopilación de pruebas para las investigaciones.

Gálvez sostuvo que la lucha contra la criminalidad organizada requiere una actuación articulada entre las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia, de manera que las operaciones puedan traducirse en investigaciones y procesos penales debidamente sustentados.

Ejecutivo habría prometido incorporar al Ministerio Público

Durante su intervención, el fiscal de la Nación aseguró que el Poder Ejecutivo se comprometió a incluir al Ministerio Público en el Comando Unificado.

“Desde el Ejecutivo nos han prometido incorporar al Ministerio Público en este Comando Unificado”, manifestó Gálvez, quien agregó que las autoridades ya solicitaron la participación de fiscales en las operaciones previstas.

Sin embargo, sus declaraciones no constituyen por sí solas una confirmación de que la incorporación institucional se haya formalizado. Hasta la información disponible, el pedido fue anunciado por el titular del Ministerio Público y respaldado por un compromiso que atribuyó al Ejecutivo.

¿Qué es el Comando Unificado y cómo enfrentará al crimen organizado?

El Comando Unificado es una estructura de coordinación impulsada por el Poder Ejecutivo para articular acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente a la criminalidad organizada.

Según información difundida sobre su funcionamiento, contempla la participación de aproximadamente 1.350 efectivos policiales y militares, incluyendo integrantes del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y unidades especializadas de la PNP.

Entre las acciones previstas figuran operaciones de búsqueda y captura, intervenciones especiales y labores de inteligencia destinadas a identificar y desarticular organizaciones criminales.

La propuesta del fiscal de la Nación busca incorporar el componente de investigación penal a esta estructura, sin reemplazar las competencias que corresponden a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.