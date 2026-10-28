El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, fue enfático en señalar que el Gobierno que encabeza Keiko Fujimori está en contra de una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Dicho registro fue cuestionado en los últimos años porque permite que la minería ilegal pueda operar sin ser fiscalizada.

POSTURA

En declaraciones a la prensa, Shinno señaló que el Reinfo protege a la minería ilegal, por lo tanto, se debe impedir su ampliación.

“El Ejecutivo está claro que el Reinfo no debe aprobarse, por eso se ha presentado de una iniciativa. Para el Ejecutivo, hoy día es no extensión del Reinfo (sic)”, afirmó.

Precisamente, el titular del sector se presentó ayer ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para sustentar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

Durante su presentación, el ministro recordó que el Reinfo “es el paraguas legal que está utilizando la minería ilegal”.

“Va a haber un régimen de consolidación que va a estar mucho más simplificado para que los mineros informales puedan, finalmente, optar por ese registro final de formalización y exceptuando a la minería ilegal”, indicó.

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CRÍTICA

La propuesta que presentó el Ejecutivo plantea la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), un organismo que introducirá un régimen de formalización para los mineros entre el 1 de enero del 2027 al 30 de junio del 2028.

Al respecto, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) consideró el plazo planteado de 18 meses.

“No van a alcanzar los plazos, no se va a resolver ni en 18 meses, ni el próximo año”, dijo.