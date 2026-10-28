El senador Jorge Gavidia presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su solicitud de desafiliación del Partido del Buen Gobierno y anunció que continuará ejerciendo sus funciones parlamentarias desde el grupo mixto.

“Me retiro simplemente por pensar diferente”, declaró a la prensa, aunque calificó a la agrupación como un partido bien conformado y con personas honestas.

Jorge Gavidia explicó que su decisión responde a discrepancias políticas surgidas durante los últimos meses y descartó incorporarse a otra organización o bancada durante el resto de su mandato. Asimismo, indicó que formalizará su salida de la bancada ante la Oficialía Mayor del Senado.

Señaló que algunas de sus propuestas no encontraron los espacios de coordinación que esperaba. Entre ellas, mencionó una iniciativa relacionada con la Comisión de Transferencia, cuyo avance consideró que se había dilatado. También afirmó que, durante un viaje, se enteró de que se evaluaba imponerle una sanción partidaria.

El senador precisó que no conversó directamente con el líder del partido antes de presentar su desafiliación, pues consideró que el contexto podía generar una situación complicada. Además, rechazó que su salida responda a un acuerdo político o implique un acercamiento al oficialismo.

Finalmente, Gavidia negó que su decisión constituya un cambio de bando y aseguró que mantendrá una posición autónoma en el Senado.

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