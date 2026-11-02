Las intensas lluvias registradas desde la noche del domingo 1 hasta la madrugada de este lunes 2 de noviembre mantienen en alerta a la población de Tumbes ante el incremento del caudal del río del mismo nombre y el riesgo de inundaciones en sectores próximos a sus riberas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) habían advertido sobre precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en las tres provincias de la región, mediante un aviso vigente hasta las 13:00 horas de este lunes.

#FenómenoElNiño #Minam #Senamhi ¡Atención! Se registran precipitaciones en distintos sectores de Tumbes. Se espera que continúen las precipitaciones en las próximas horas 🌧️ https://t.co/BPvPvObfBk — Senamhi (@Senamhiperu) November 2, 2026

Río Tumbes bajo vigilancia por incremento de caudal

La estación hidrológica El Tigre, ubicada en el distrito de San Jacinto, es uno de los puntos de monitoreo del comportamiento del río Tumbes. El domingo 1 de noviembre, a las 7:00 de la mañana, se reportó un caudal de 475,02 metros cúbicos por segundo, con tendencia ascendente.

Las lluvias persistentes en la cuenca pueden provocar incrementos adicionales del volumen de agua, por lo que resulta necesario mantener la vigilancia en los terrenos agrícolas y centros poblados ubicados cerca del cauce.

Lluvias provocan aniegos en la ciudad de Tumbes

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 19:00 horas del domingo y continuaron hasta aproximadamente las 5:00 de la mañana del lunes.

Durante este periodo se reportaron calles anegadas y activación de quebradas en distintos sectores de la ciudad de Tumbes, lo que dificultó el tránsito vehicular y peatonal.

El escenario ya había sido advertido por las autoridades nacionales, que señalaron la posibilidad de inundaciones pluviales, activación de quebradas y otras emergencias asociadas a las precipitaciones intensas.

Zonas ribereñas ante posible riesgo de inundación

Los sectores cercanos al río Tumbes requieren especial atención debido a la posibilidad de que un incremento sostenido del caudal afecte terrenos de cultivo, viviendas y vías de comunicación.

Entre las localidades que figuraron en un aviso hidrológico anterior se encuentran El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

Fuerzas Armadas y medidas de prevención

Las Fuerzas Armadas se encuentran esta mañana en puntos críticos de la ciudad con motobombas para facilitar la evacuación del agua acumulada ante posibles inundaciones.

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a las familias que residen cerca de ríos y quebradas evitar aproximarse a sus cauces, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse informadas mediante los reportes del Senamhi, el COEN y las autoridades locales.