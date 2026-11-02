Lluvias intensas azotan Tumbes y alcanzan la sierra de la región Piura.

El norte del país atraviesa momentos críticos debido a las fuertes lluvias que desde el sábado azotan Tumbes y que ayer alcanzaron la sierra de Piura. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activo, hasta hoy, el aviso de nivel rojo en ocho provincias piuranas y tres tumbesinas, con riesgo de aniegos y una eventual activación de quebradas.

TUMBES

La entidad catalogó la jornada de ayer como un día extremadamente lluvioso, con 58.5 milímetros acumulados en el distrito de Matapalo. El organismo, además, reportó que el balneario de Puerto Pizarro soportó una precipitación matinal de fuerte intensidad, y que el agua anegó calles y viviendas en varios distritos.

En Aguas Verdes, el río Zarumilla alcanzó los 242 metros cúbicos por segundo, según el reporte municipal. Los sectores Tomás Arizola y ampliación Nuevo Perú quedaron en alerta por la crecida, originada en suelo ecuatoriano, donde nace el afluente.

PIURA

Durante la tarde del domingo, Noelia Goicochea, especialista del Senamhi, detalló en Panamericana que el radar de la institución detectaba actividad pluvial en la región y en los distritos de Ayabaca y Huancabamba.

Añadió que la humedad en el sector favorece “lluvias bastante importantes que serán acompañadas de ráfagas de viento”.

DESPLIEGUE

El ministro de Salud, Luis Dyer, voló anoche hacia Tumbes para la instalación de un hospital de campaña.

“En Tumbes hoy estamos comenzando las coordinaciones y mañana comienza el armado”, afirmó en declaraciones a Cuarto Poder.

El titular del sector añadió que la obra registra un avance de 90 %. Dyer explicó que coordinó el viaje con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y con su par de Defensa, Rafael Belaunde, a quien la mandataria encargó activar allí los protocolos de emergencia.

#EnVivo #CuartoPoder Luis Dyer, ministro de Salud: Hemos estado coordinando desde la mañana y tomamos la decisión con la presidenta y el ministro Belaúnde de viajar para allá (a Tumbes). En mi caso para activar el hospital de campaña. Los viajes internacionales pueden esperar (sobre la decisión de la presidenta Keiko Fujimori de suspender su viaje a España). Encuentra las reportajes completos AQUÍ ► https://t.co/0Rd5a260f8 — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 2, 2026

El escenario podría prolongarse. De acuerdo con el último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, entre noviembre y enero las precipitaciones continuarían por encima de lo normal en el litoral septentrional, con ríos más caudalosos de lo habitual.

La instancia recomendó a la población reforzar la protección de sus hogares y anunció que emitirá su siguiente informe dentro de dos semanas.

La zona también vivió un apagón que dejó sin suministro eléctrico a cerca de 618 mil usuarios, informó la distribuidora Electronoroeste. Un corresponsal de este diario constató que el corte ocurrió antes de las lluvias.