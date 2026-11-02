Tres personas perdieron la vida en un lamentable accidente de tránsito, ocurrido en el sector Naylamp de Sonomoro, distrito de Pangoa, en circunstancias que son materia de investigación. Las víctimas fueron identificadas como los esposos César Santos Caja (46) y Celina Marcos Cabello (40) y el conductor Jaider Rusbel Juscammayta Caisahuana (21)

Las labores de rescate permitieron recuperar la unidad siniestrada. Según la información disponible, los esposos fallecieron en el mismo lugar de los hechos, mientras que el conductor murió después de ser trasladado a un establecimiento de salud local, pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

Tras confirmarse los decesos, se informó que los cuerpos serían trasladados a la Morgue Central de Satipo, donde se realizarían las diligencias correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por ley.

Investigan lo ocurrido

De acuerdo con información preliminar y las primeras declaraciones de los sobrevivientes, entre ellos Dora Caisahuana Bravo, madre del conductor, el accidente se habría producido alrededor de las 8:00 de la mañana en la carretera Sonomoro–Palomar, debido a una presunta falla mecánica del vehículo.

Se especula que los viajeros iban a votar a San Ramón en las elecciones de centros poblados. La unidad estaba repleta: solo en la cabina de la camioneta viajaban alrededor de siete personas y en la tolva otras cuatro, entre ellas los esposos que perdieron la vida y que dejan seis hijos huérfanos. Algunos sobrevivientes recibieron atención médica en el mismo lugar del accidente por parte del personal de salud que llegó para atender la emergencia.

La jornada electoral de votación para elegir alcaldes de centros poblados se desarrolló ayer, 1 de noviembre de 2026, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.