El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó lluvias de gran intensidad en Tumbes, donde se concentra la mayor actividad de precipitaciones.

Las lluvias se registraron en distintos puntos de la región, entre ellos el caserío de Higuerón, en el distrito de San Jacinto, y la Plaza Mayor de Tumbes . Asimismo, se reportó la activación de la quebrada Corralitos, en el distrito de Casitas.

#Ahora #Minam #Senamhi | Se registra lluvia intensa en la ciudad de Tumbes. 🌧️ Estas condiciones meteorológicas se presentan en el marco de las precipitaciones reportadas en la zona. ☑️ Continúa el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. https://t.co/W0daEYF86q — Senamhi (@Senamhiperu) November 2, 2026

Según el organismo, las estaciones meteorológicas registraron precipitaciones de fuerte intensidad en la región.

#Ahora #Minam #Senamhi | Se registra lluvia de gran intensidad en Caserío de Higuerón, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes. 🌧️ Estas condiciones se presentan en el marco del Aviso de corto plazo ante lluvias intensas: https://t.co/MkbVGC8Zsm https://t.co/navJkQq4HF — Senamhi (@Senamhiperu) November 1, 2026

En Matapalo, Tumbes, se reportaron 58,5 milímetros de lluvia, cantidad que corresponde a la categoría de día extremadamente lluvioso.

El aviso meteorológico de corto plazo, emitido el domingo 1 de noviembre a las 13:00 horas, comprende a Tumbes y ocho provincias de Piura, donde se esperan precipitaciones hasta el lunes 2 de noviembre. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

En la costa norte, el pronóstico contempla lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y la costa interior de Piura. En Lambayeque y La Libertad se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad, mientras que en la costa centro y sur podrían presentarse lloviznas localizadas.

En la sierra norte de Piura también se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, mientras que en otros sectores de la sierra norte y centro las precipitaciones serían de ligera a fuerte intensidad. Además, existe la posibilidad de caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera centro y sur. En la selva, principalmente en Loreto, se pronostican lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Ante estas condiciones, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. También pidió evitar la exposición a descargas eléctricas y tomar precauciones ante las fuertes ráfagas de viento.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad