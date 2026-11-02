Por: Paúl Flores

Una explosión de un artefacto habría dejado dos personas heridas en la garita de control del penal de varones de Socabaya, en Arequipa. El atentado ocurrió alrededor de las 11:24 horas de este domingo 1 de noviembre, cuando dos sujetos llegaron al establecimiento penitenciario a bordo de una motocicleta, ambos con cascos.

Según la versión del personal de seguridad, uno de los desconocidos lo apuntó con un arma de fuego, por lo que el agente sacó su arma de reglamento para enfrentarlos. Sin embargo, los sujetos lanzaron un objeto pequeño que cayó a unos cuatro metros de la garita, sobre una zona de pasto, donde posteriormente explotó.

La detonación ocasionó orificios en las ventanas de la caseta y habría provocado que algunas esquirlas alcanzaran al trabajador del INPE, identificado como Fabricio Díaz Castillo (55), en la espalda y la pierna izquierda. Asimismo, los restos del artefacto impactaron contra una visitante que se encontraba en el lugar.

La mujer fue identificada como Esther Nataly Quispe Tapia (42), quien sufrió impactos de esquirlas en la clavícula izquierda y el abdomen, a la altura del ombligo. Fue atendida en el tópico del penal y manifestó que se encontraba estable, aunque presentaba algunas molestias, por lo que rechazó ser trasladada a un hospital.

Mientras tanto, desde el INPE se emitió un comunicado en el que se indica que la institución viene colaborando con la Policía para identificar a los responsables.

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